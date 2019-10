Der Gemeinderat stimmte am Donnerstag sowohl der Aufstellung eines Bebauungsplans als auch dem konkreten Baugesuch zu. „Mir tut es zwar leid um die Grünfläche“, so Christel Staudenmaier (WIR), „aber der Standort ist ideal“. Mit den Parkplätzen und der Bushaltestelle an der Wiegehalle sowie der Infrastruktur in der Nähe verbessere das Ärztehaus eben auch die Lebensqualität im Ort.