Grabungen in Pleidelsheim Grubenhäuser, Gewichte und ein Pfosten

Auf dem Grundstück befanden sich Überreste sogenannter Grubenhäuser. Diese einfach in den Boden eingetiefte Bauform gibt es seit dem Neolithikum, wie Aust erklärte: „Sie dienten meist der Lagerung oder für das Handwerk, es sind also keine Wohngebäude.“ Zudem waren im Boden gleich mehrere ehemalige Öfen zu erkennen: „Durch die Hitze verziegelt in diesen Bereichen der Lehmboden.“ Auch ein weiterer Fund weist darauf hin, dass hier vor allem gearbeitet worden ist: Mehrere Webgewichte zum Spannen von Fäden wurden aus dem Boden geborgen. „Solche Funde gab es auch in Freiberg“, wusste Matthias Aust: „Die Gewichte sind aber qualitativ hochwertiger und nun in der Restaurierung.“ Zudem tauchte auch Keramik aus der Laténezeit auf – dem 5. bis zum 2. Jahrhundert vor Christus.