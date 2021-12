50 Jahre Eingemeindung Großbottwar: Aus drei wird eins

Stele symbolisiert drei Segmente

Deutliches Votum der Bürger

Nach einer Bürgeranhörung in Winzerhausen, bei der das Für und Wider eines Zusammenschlusses mit Großbottwar diskutiert wurde, votierten 279 von 330 abgegebenen Stimmen für eine Eingemeindung. In Hof und Lembach hatte man sogar die Qual der Wahl, denn der Ort am Fuße des Lichtenbergs hätte sich auch Oberstenfeld anschließen können. Aber es gab 198 Ja-Stimmen für Großbottwar und nur 104 für Oberstenfeld. In der zweiten Abstimmung votierten 185 für und 44 Bürger gegen die Eingemeindung nach Großbottwar.