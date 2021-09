Alte Kelter in Steinheim Drei „K“ bereichern Kleinbottwar

Viel Sport und Kultur

Die Gäste schätzen das offenbar. Gerald Baudisch jedenfalls hofft, dass hier zukünftig ganz viel Kultur, Theater und Konzerte stattfinden. Magdalena Claus ist sogar von Ludwigsburg angereist. „Es ist sehr schön und erinnert mich an meine Heimat Gerstetten, jedoch auch an eine heimische und idyllische Vision von zukünftigen Weinfesten. Gut, dass das jemand in die Hand nimmt“, findet die Studentin der Sonderpädagogik. Geht es nach dem Energielevel des Trios Boschko, Mannsperger und Hegendorf, darf sich Kleinbottwar auf viel Sport und Kultur in der nahen Zukunft freuen.

Insgesamt stehen 970 Quadratmeter in Erd- und Untergeschoss zur Verfügung. Vieles bleibt im Original erhalten, so die Holzböden, die liebevoll in das neue Gesamtkonzept eingebettet werden. Kleiner und großer Tanzsaal sowie Gemeinschafts- und Wirtschaftsräume sind schon der Öffentlichkeit übergeben. Noch nicht verraten werden die Ausbaupläne für das Untergeschoss und ehemaligen Keller der Kelter.