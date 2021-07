Zwischen Backnang und Mundelsheim Der Autobahnzubringer wird zur B 328

Der Großbottwarer Bürgermeister fordert einen besseren Lärmschutz

Genau der Lärmschutz ist das Thema in der Anliegerkommune Großbottwar. Die Bürger seien jetzt schon von Immissionen betroffen, erklärt der Bürgermeister Ralf Zimmermann. Er begrüße die Übernahme der Planung des Bundes. „Für uns ist aber wichtig, dass man den Lärmschutz in Großbottwar nicht vergisst.“ Deshalb seien auch Vorschläge wie das Abrücken der Trasse in der Nähe des Storchenkreisels weiterzuverfolgen. Es sei unerlässlich, der Landwirtschaft auch weiterhin keine kilometerlangen Umwege zuzumuten, weil Traktoren keine Kraftfahrstraße benutzen dürften.

Bereits vor mehr als zehn Jahren waren die Querungen und Anschlussstellen in der Planung des Landes ein Zankapfel. Die Anliegerkommunen machten sich damals unter anderem dafür stark, dass der Anschluss für den Steinheimer Teilort Kleinbottwar erhalten bleibt. Auch für Fußgänger und Radfahrer müsse es genügend Querungsmöglichkeiten geben, fordert Ralf Zimmermann, der eine Planung aus einem Guss wünscht, damit nicht etwa in Großbottwar Staus aufschlagen.

Aspach und Backnang fordern einen zeitigen Ausbau

Rückstaus im Ort beklagt Zimmermanns Aspacher Kollegin Andrea Welte-Hauff, die sich für einen baldigen Ausbau der B 328 ohne Stückwerk stark macht. „Der Ausbau der B 14 schreitet voran – die Krähenbachkreuzung in Backnang muss leistungsfähig sein, wenn der Ausbau dort ankommt.“ Sonst drohe der 15-Minuten-Takt des ÖPNV zum Backnanger Bahnhof aus den Fugen zu geraten. Auf der Wunschliste stehe auch eine Abfahrtsrampe von der B14 aus Richtung Schwäbisch Hall auf Höhe des Backnanger Hundedressurplatzes, um den Schleichverkehr durch Großaspach einzudämmen.

Ebenfalls den Ausbau der B14 und eine funktionierende Krähenbachkreuzung im Blick hat der Backnanger Oberbürgermeister Maximilian Friedrich. Deshalb sei es wichtig, den Ausbau des Autobahnzubringers „allerspätestens mit dem durchgängigen Ausbau der B14“ zu gewährleisten. „Wir wollen in keinem Fall, dass dringend notwendige Straßenbaumaßnahmen gegeneinander ausgespielt werden“, sagt er und plädiert für ein Gesamtkonzept.

Das Verkehrsministerium des Landes hält einen Ausbau des B-14-Abschnittes von Backnang-West bis -Mitte bis zum Jahr 2026 für möglich. Überschneidungen mit dem Ausbau der B 328 erwarte man nicht, teilte ein Sprecher mit.

INFO: DER AUSBAU DER B14 BEI BACKNANG MACHT FORTSCHRITTE

Gute Nachrichten aus Berlin

hat der Backnanger Oberbürgermeister Maximilian Friedrich nach eigenen Angaben zum Ausbau der Bundesstraße 14 von Backnang-Mitte bis zur Krähenbachkreuzung bekommen. Dieser Abschnitt schließt sich in Backnang an den Autobahnzubringer Mundelsheim-Backnang an und führt den Verkehr weiter in Richtung Stuttgart. Steffen Bilger, CDU-Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, habe Friedrich mitgeteilt, dass das Ministerium einen Vorschlag der Stadt aufgreifen und den weiteren Ausbau der Bundesstraße in drei Stufen aufteilen werde. Dadurch könne der mittlere Bauabschnitt von Backnang-Mitte bis Backnang-West 2022 in den Bundesetat eingestellt und nach der Freigabe der Finanzmittel begonnen werden. fro/ole