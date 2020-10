Unterwegs von Backnang zur A81 bei Mundelsheim L 1115-Hochstufung steht vor neuer Hürde

Was also wird aus der L 1115? Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg erklärt auf Nachfrage, dass es nun nicht mehr um eine Hochstufung zur B 29 geht, sondern zur B 313. Die führt bislang von Stockach am Bodensee bis zur B 10 bei Plochingen. Nach dem Teilstück über die B 10 und ab Stuttgart über die B 14 würde sie also ab Backnang bis zur A 81 bei Mundelsheim fortgesetzt werden.