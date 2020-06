Vierter MZ-Talk am 16. Juni Minister und ZDF-Moderator sind diesmal mit dabei

Zum Auftakt ging es darum, welche Auswirkungen das Virus auf Gastronomie, Musikschulen und Freibäder hat. Was Covid-19 mit all seinen Begleiterscheinungen für den Betrieb von Kindergärten, Schulen und Sportvereine bedeutet, war anschließend bei der zweiten Auflage Thema. Zuletzt standen die Themen Pflege, Kirche, medizinische Versorgung, Sportveranstaltungen und Tourismus im Mittelpunkt des Talks. Die vierte Runde, die am Dienstag, 16. Juni, über die Bühne gehen wird, soll sich den Themen Reisen und Nachhaltigkeit widmen. Karin Götz möchte mit ihren Gästen der Frage nachgehen: Wie wird Corona unser Leben verändern? Was wird bleiben? Was haben wir vielleicht sogar aus den vergangenen Monaten gelernt und mitgenommen?