Zweiter MZ-Talk am 19. Mai Schule und Betreuung in Zeiten der Krise

Marbach - Kein Konzert, kein Barbesuch und auch kein Ständerling, bei dem man sich austauschen könnte. Dabei gäbe es gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Krise, so viel zu besprechen. Aus diesem Gedanken heraus wurde der MZ-Talk aus der Taufe gehoben. Bei dem neuen Format diskutiert Karin Götz, Leiterin der Lokalredaktion der Marbacher Zeitung, dienstags ab 19 Uhr per Videoschalte online mit Gästen aus verschiedenen Bereichen über Themen, die viele Menschen aktuell bewegen. Zum Auftakt verfolgten in der vergangenen Woche fast 400 Zuschauer, welche Auswirkungen das Virus auf Gastronomie, Musikschulen und Freibäder hat. Was Covid-19 mit all seinen Begleiterscheinungen für den Betrieb von Kindergärten, Schulen und Sportvereine bedeutet, soll nun bei der zweiten Auflage beleuchtet werden. Wobei die Gäste auch dieses Mal nicht nur aus der Perspektive des Funktionsträgers Einblicke in ihren Alltag geben werden, sondern auch darüber sprechen, was sie ganz persönlich in der Krise empfinden.