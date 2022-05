Zwei neue Rundwege Rielingshausen will Wanderer anlocken

Mit den Obstbauern wird schon zusammengearbeitet

Stickel beabsichtigt, dass dort bald mehr Weinerlebnis-Wanderungen stattfinden, so wie er auch schon im kleinen Rahmen im Frühling eine Erdbeeren-Verkostung und im Herbst eine andere mit Äpfeln gemeinsam mit den örtlichen Obstbauern Stirm und Eisenmann organisiert hat. „Da gilt mein Dank den Partnern.“ Und ein fröhlicher Kehraus im Biergarten des Turnerbund-Vereinsheims könnte Wanderern als Belohnung für ihre Mühen Beine machen.

Der Rielingshäuser Ortsvorsteher Jens Knittel findet die Initiative von Stickel und Mielebacher förderlich. „Unser Dorf ist kein Touristenmagnet“, räumt er ein, doch biete es mehr, als die Randlage im Kreis Ludwigsburg suggeriere. „Wir liegen am Schwäbisch-Fränkischen Wald – andere Kommunen der TG sind Mitglied in dem Verband“, sagt er und wünscht sich etwa, dass der Waldspielplatz ausgebaut werde. „Wir sind doch das grüne Herz von Marbach, aber leider werden wir oft vergessen.“ So habe der Ortschaftsrat die Wanderschilder aus seinem eigenen Budget finanziert. Und apropos Wald: Für junge Mountainbiker könnte sich Knittel dort in einer Randlage eine naturverträgliche Strecke vorstellen.

Tourismus-Fachfrau unterstützt die Rielingshäuser Bestrebungen

Kleine Orte in der Region Stuttgart werden – bei einer verteuerten Mobilität und Logis im Ferntourismus – an Bedeutung gewinnen, bestätigt Julia Essig-Grabnar, Leiterin der Tourismusgemeinschaft (TG) Marbach-Bottwartal. Rielingshausen sei nicht vergessen worden, doch musste sich die TG bei ihrer Wanderbroschüre mit einer Auflage von 5000 Exemplaren im Jahr 2020 auf die „Zugpferde“ am Wein-Lese-Wanderweg im Bottwartal beschränken – und dies seien nun mal der Hauptwanderweg durchs Bottwartal und die Rundwanderwege um die Kernkommunen. Klagen aus anderen Teilorten seien ihr nicht zu Ohren gekommen. „Wir nehmen aber solche Wege wie in Rielingshausen online in unser Angebot und in die Ortsbroschüre mit auf“, sagt sie und kündigt für die neue Tourismuskonzeption der Stadt Marbach ein verstärktes Augenmerk auf Rielingshausen und dessen Reize an – hier bestehe in der Tat Nachholbedarf. „Es ist sehr positiv, dass Herr Stickel und Herr Mielebacher die Wanderwege auch pflegen wollen.“ Dies gestalte sich bei solchen ausgeschilderten Wegen mittlerweile in vielen Fällen schwierig. Rielingshausen habe aber einiges zu bieten, insbesondere wenn Winzer, Obstbauern und die Gastronomie in einzelnen Projekten wie Wanderführungen miteinander kooperierten.