Neues Wegenetz Marbach-Bottwartal Viel wandern macht bewandert

Gut lesbare Hinweisschilder

Bereits seit 15 Jahren bietet die Tourismusgemeinschaft in der Gegend Wanderungen an. Markierungen wie ein blaues Kreuz auf weißem Grund oder eine Weinrebe seien jedoch inzwischen „nur noch etwas für Spezialisten“, meinte Trost. Der Marbacher Bürgermeister zeigte sich hocherfreut, dass es nunmehr nach fünf Jahren Vorarbeit gelungen sei, elf Rundwanderwege mit insgesamt 150 Kilometern anzubieten, bei denen an neuralgischen Punkten wie Kreuzungen durchgehend gut lesbare Hinweisschilder stünden. Trost betonte die gute Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins und bedankte sich bei den Orts-Bauhöfen, die die Schilder auf der jeweiligen Gemarkung aufgestellt haben. Dass bei der Realisierung des Projekts fünf Jahre ins Land gegangen sind, habe daran gelegen, dass es zahlreiche „interkommunale Abstimmungen“ und Abklärungen mit dem Landratsamt Ludwigsburg gegeben habe. „Wir mussten beispielsweise an manchen Stellen alternative Routen entwerfen, weil die ursprüngliche Strecke durch ökologisch sensible Gebiete geführt hätte“, so Trost.