Zusammenstoß in Murr Frau nach Unfall schwer verletzt

Angebliche Arbeiten an der Ampel

Die Signalanlage an der Kreuzung beschäftigt auch Nutzer der sozialen Netzwerke. So wird dort behauptet, dass in dem Moment, als der Unfall passierte, ein Mechaniker an der Ampel „rumgeschraubt“ habe. Eine andere Userin berichtet, dass kurz vor dem Zusammenstoß der Mitarbeiter einer Firma „irgendetwas an der Ampel gemacht“ habe. „Uns liegen keine Erkenntnisse dazu vor, dass zum Zeitpunkt des Unfall jemand an der Ampel gearbeitet hat“, sagt allerdings auf Nachfrage Peter Widenhorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. „Die Ampel“, hebt er weiter hervor, „hat auf alle Fälle funktioniert“.