Schweres Unglück Straße nach Unfall gesperrt

Marbach/Steinheim - An der Kreuzung zwischen der L 1125 und der L 1100 hat sich am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr ein schwerer Unfall ereignet, bei dem offenbar zwei Autos ineinandergekracht sind. Die Strecke zwischen Marbach und Steinheim musste in beide Richtungen gesperrt werden, sagte eine Polizeisprecherin gegen 10.45 Uhr. Von Marbach zur Autobahn und umgekehrt könne der Verkehr weiter fließen.