ZDF-Talk „Markus Lanz“ mit Sahra Wagenknecht So lief der verbale Schlagabtausch zur Impfpflicht

Blick zu den Nachbarn im Norden

Claus Ruhe Madsen, Däne und parteiloser Oberbürgermeister von Rostock, kritisierte das Gesetz ebenfalls. Eine Konsequenz davon sei, dass sein Gesundheitsamt in Rostock jetzt entscheiden muss, ob ein ungeimpfter Feuerwehrmann angesichts der hohen Zahl ungeimpfter Rettungskräfte in seiner Stadt Rostock besser eingesetzt werden können oder besser nicht. Madsen verglich die Kommunikation in Deutschland und Dänemark und lobte, dass das klare und konsequente Vorgehen in seinem Herkunftsland. Dort sei es gelungen, an die Selbstverantwortung der Bürger zu appellieren und sie mitzunehmen.