Debatte zu Impfpflicht bei Markus Lanz Lauterbach: „Jetzt müssen die Ungeimpften ihren Beitrag leisten“

Warum lege die Koalition dann keinen eigenen Gesetzesentwurf dazu vor, sondern überlasse diese Arbeit dem Parlament, wollte Lanz wissen. „Wir wollen das Thema aus der Parteipolitik herauslösen, das stärkt die Anträge, wenn sie aus der Mitte des Parlaments kommen“, so Lauterbach.

Nach dem Aufmarsch erfuhr Köpping viel Solidarität

Damit war die halbe Sendezeit vorbei. Dann kam Petra Köpping an die Reihe, die Frau, die am 3. Dezember bundesweit bekannt wurde, weil vor ihrem Haus in dem sächsischen Grimma an jenem Abend eine Gruppe aus 30 Coronaleugnern mit Fackeln in den Händen aufmarschierte. Sie sei gerade erst nach Hause gekommen und alleine daheim gewesen, erzählte die Innenministerin, als Nachbarn sie anriefen und warnten vor der Gruppe, die auf dem Weg zu ihr sei. Köpping, die Lanz bei seiner Vorstellung als „Frau des Ausgleichs“ beschrieben hatte, alarmierte die Polizei.

Dass sie das habe erleben müssen, habe sie nach 30 Jahren in der Politik als Bürgermeisterin, Landrätin, Ministerin schon enttäuscht, sagte sie. Bange machen lässt sie sich nicht. „Was ich danach erlebt habe, das hat mich geprägt“, sagte sie: In den Tagen danach habe sie überwältigenden Zuspruch erfahren. Als Ministerin sei sie überdies gut geschützt, was ihr Kummer mache, seien die Krankenschwestern, Ärzte, Bürgermeister, die ebenfalls attackiert würden mittlerweile – und die sich eben nicht so gut schützen könnten.

„Es geht nur noch ums Dagegensein“

Franziska Klemenz, die für die „Sächsische Zeitung“ die Montagsspaziergänge in Dresden begleitet, sagte, „es wird nicht mehr argumentiert“, es gehe nur noch „um das Dagegensein“. Das sei bei den rechtsextremen Pegida-Märschen noch anders gewesen. Die Reporterin hat noch einen Unterschied ausgemacht zu den Märschen der Coronakritiker und den Pegida-Leuten vor einigen Jahren. Mittlerweile seien nicht mehr nur „die da oben“, die Politiker, und die Medien Teil des Feindbildes. Auch die Polizei werde als Bestandteil des verhassten Mainstream wahrgenommen, offen attackiert. Die Demonstranten spielten mit der Polizei Katz und Maus.

„Es braucht einen Aufstand der Anständigen“, erklärte Matthias Quent, der Direktor des Instituts für Zivilgesellschaft in Jena. Er warnte davor zu glauben, die Gesellschaft sei wegen Corona gespalten. „Es sind Spaltungen viral geworden, die vorher schon da waren“, sagte er. In Deutschland fehle ein Diskurs über soziale Ungleichheit und über strukturellen Rassismus. „Milieus, die lange vor Corona aktiv waren, haben Narrative gesponnen“ und beispielsweise über eine Impfpflicht geredet, lange bevor die ein Thema gewesen wäre. Und „die Politik ist in die Falle getappt und hat gesagt, nein, nein, das wollen wir nicht.“