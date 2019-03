Winnenden Vermisster Elfähriger weiterhin verschwunden

Wie bereits berichtet, hat der Junge am Freitag um 12.30 Uhr die Stöckachschule in Winnenden verlassen und ist seitdem verschwunden. Eine Suche, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Personensuchhunden, verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen ergaben bislang keinerlei Hinweise zum Grund seines Verschwindens, beziehungsweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort. Die Suche wird heute fortgesetzt. Bei dem Buben handelt es sich um einen Flüchtling aus dem Irak. Er ist im Mai 2018 in die Bundesrepublik eingereist und in einer Wohngruppe in Winnenden untergebracht. Er spricht deutsch.

Der Junge ist circa 150 cm groß, südasiatische Erscheinung. Er trug zuletzt khakifarbene Oberbekleidung mit Kapuze, schwarze Schuhe und schwarze, fingerlose Handschuhe. Inzwischen konnte zudem in Erfahrung gebracht werden, dass der Junge zum Zeitpunkt seines Verschwindens einen Schulranzen der Marke "Scout" mit einem Fußballmotiv dabei hatte. Die Polizei bittet darum, sich auch zu melden, wenn eine solche Tasche ohne Person gesehen worden ist.