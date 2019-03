Winnenden Polizei sucht nach Elfjährigem

Winnenden - Der elfjährige Hisam Almsto aus Winnenden wird seit Freitag, 22. März, vermisst. Der Junge hat in Winnenden gegen 12.30 Uhr die Stöckachschule in der Ringstraße verlassen und ist anschließend nicht in seiner Wohngruppe in der Paulinenpflege erschienen. „Derzeit sind keine Hinwendungsorte bekannt“, teilt die Polizei mit. Die Beamten setzten bei der Suche auch einen Hubschrauber und einen Mantrailer-Hund ein – trotzdem gelang es bislang nicht, das Kind zu finden. Der Junge wird wie folgt beschrieben: Circa 1,50 Meter groß, südasiatische Erscheinung, bekleidet mit schwarzen, fingerlosen Handschuhen, schwarzen Schuhen und khakifarbener Oberbekleidung mit Kapuze.