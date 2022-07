„Wein & Vinyl“ geht in die nächste Runde Der Stille und die Plaudertasche

Für den ungewöhnlichen Musik-Mix, der als kontrastreiches Angebot die Zuhörenden begeistert, ist das Publikum übrigens selbst verantwortlich. Das bringt nämlich seine Lieblingsschallplatten zu dem Event, das bei launigen Gesprächen an der Bar entstanden sei, mit. Und bestimmt so die Vielfalt an Genres. Gespielt wird alles, was nicht länger als fünf Minuten dauert. Vor Ort wird die Platte dann mit einem Zettel bestückt, der Liedwunsch und Besitzer ausweist. Sowie zwei Schlagwörter, weshalb ausgerechnet dieser Titel gewünscht wird. „Memories & Happiness“ lautet etwa eine Begründung.