Wein & Vinyl in Marbach Das Publikum liefert den eigenwilligen Musik-Mix

„Farbtupfer nach der sehr grauen Zeit“

Petra Clausecker vom Weingärtner-Team vermutet viele Wiederholungstäter: „Wegen der Veranstaltung an sich. Die beiden sind eine super Truppe, so unglaublich unterhaltsam.“ Für den Mann am Plattenspieler, Hannes Mühleisen, der fast zärtlich den Staub von den Platten streicht, ist Wein & Vinyl „ein schöner Farbtupfer nach der sehr grauen Zeit. Und ich freue mich, dass es so viele gibt, die mit Schallplatten was anfangen können.“ Für Moderator Fabian Friedl macht dieses Event nach der Pause dagegen emotional keinen großen Unterschied: „Ich freue mich immer, wenn ich arbeite“. Doch bedrückt es ihn, „dass es noch keinen superschlauen Plan für Herbst und Winter gibt. Immer schwingt das Wissen mit, dass es ein vergängliches Vergnügen sein könnte.“