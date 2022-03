Wein-Export aus Großbottwar Bottwartaler Winzer versuchen ihr Glück in China

In China wird der Wein dann online bestellbar sein

Wie viele Flaschen zu Beginn nach China geschickt werden, ist aktuell noch in Abstimmung. Klar ist jedoch, dass der Wein der Bottwartaler Winzer in China teurer sein wird und online verkauft wird. Verantwortlich ist dafür der Distributor, mit dem man ins Geschäft gekommen ist. Die Kontakte nach China kamen im Übrigen auch über den CDU-Bundestagsabgeordneten Fabian Gramling zustande, der Julian Fähnle bereits in der Frühphase mit allem unterstützte, was er benötigte. Vor allem mit Kontakten. „Es landet ja im Alltag so allerhand auf meinem Schreibtisch, aber das war mal eine ganz erfrischende Anfrage“, sagt Gramling beim Treffen in Großbottwar schmunzelnd. Der bekennende Weinfreund weiß, dass unkonventionelle Wege gefragt sind. „Und ich finde es toll, wenn sich junge Leute so einbringen, wie er es jetzt getan hat“, so der Bundestagsabgeordnete.