Bottwartaler Winzer Das neue Baby ist ein Gin

„How to make the Bottwartaler Winzer sexy again?“, habe man sich gefragt, berichtet Saskia Wörthwein mit einem Augenzwinkern. „Wir haben versucht, quer zu denken.“ Herausgekommen ist eine ganze Palette an neuen Ideen, die die verschiedensten Geschmäcker bedienen. Da ist zum einen ein richtig fruchtiger Trollinger Rosé, zum anderen aber auch ein, so Wörthwein, „ganz schöner“ Pinot Noir, der in das Premium-Segment fällt. Und dann wäre da noch der neue „NoVino“, ein Nicht-Wein. Dabei handelt es sich um einen verperlten Rosé-Traubensaft ohne Alkohol, „für alle, die nicht können, dürfen oder wollen“, so Saskia Wörthwein. Auch Kindern würde das nicht allzu süße Getränk gut schmecken.