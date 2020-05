Neuer Geschäftsführer der Bottwartaler Winzer Zukunft soll auch in Hotellerie und Gastronomie liegen

Was ihn und seine Vorhaben von den bisherigen Geschäftsführern unterscheidet? „Im Gegensatz zu ihnen bin ich seit 40 Jahren in der Hotellerie und Gastronomie unterwegs, da kann man voraussetzen, dass ich ein paar Leute kenne. Mit meinem Netzwerk kann ich, glaube ich, mehr bewegen als meine Vorgänger“, sagt er. Sein Ziel: Der Umsatz soll vor allem in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Getränkefachhandel wachsen. Bislang mache der Lebensmitteleinzelhandel fast den kompletten Umsatz der Bottwartaler Winzer aus, nur ein minimaler Bruchteil werde in den anderen Sparten erzielt. „Das will ich ändern. Denn in diesen Sparten bleibt pro verkaufter Flasche deutlich mehr hängen.“ Nicht nur in Baden-Württemberg, sondern vor allem in Nordrhein-Westfalen und Bayern, am Ende aber deutschlandweit möchte er hier agieren. Ein Anfang sei in dieser Woche neben den zahlreichen Gesprächen mit den eigenen Mitarbeitern auch schon gemacht worden. „Ich habe bereits einen renommierten Neukunden gewonnen, der ein Hotel eröffnen wird“, berichtet Uwe Ziegler.