Weihnachtsaktion für das Ahrtal Seniorenaugen sollen leuchten

Affalterbach - Tiefste Betroffenheit spricht aus den Worten von Annemarie Paiani. Die Affalterbacherin, der immer wieder gute hilfreiche Ideen in den Kopf kommen, die sie dann mit ihren Weggefährtinnen bei den Landfrauen umsetzt – wie beispielsweise der Kuchenverkauf, der eine Spende von gut 1500 Euro an die Ahrtalopfer ermöglichte – ist derzeit heftig alarmiert: „Es sieht so aus, als würden die Senioren im Ahrtal so langsam vergessen“, befürchtet die 74-Jährige, die sich jetzt gegen dieses Vergessen aktiv stemmen will.