Engagement im Ahrtal Hilfe fürs Flutgebiet

Fahrräder fürs Ahrtal

Hilfe fürs Ahrtal gibt es auch aus Murr – mit einer Fahrrad-Spendenaktion: Gleich am Wochenende nach der Flutkatastrophe hatten sich Sandra und Stefan Klein überlegt, wie sie helfen können. Und da Stefan Klein seit 30 Jahren nebenberuflich an Fahrrädern schraubt, war schnell klar: Es sollen genau solche gesammelt und ins Krisengebiet gebracht werden. Seit dem ersten Aufruf über Facebook ist viel passiert: 80 Räder sind zusammengekommen, die zum Großteil bereits vor Ort einen wichtigen Dienst erweisen. Die verbliebenen 15 Räder wird Familie Klein jetzt am Wochenende ins Ahrtal bringen – es wird ihr erster Besuch dort sein. „Mit Hund und Familie war das vorher nicht möglich. Jetzt verbinden wir es aber mit den Herbstferien“, sagt Sandra Klein.

Bemerkenswert: Sämtliche Räder wurden nicht nur gesammelt, sondern zeitintensiv und auf eigene Kosten repariert. „Uns war wichtig, keinen Schrott dorthin zu bringen“, sagt Sandra Klein. Ihr Mann schaute sich die Räder also genau an. Räder, die nicht mehr zu retten waren, wurden zerlegt und dienten als Ersatzteillager. Obendrauf fragten die Kleins bei zwei Firmen für Equipment an – und trafen auf Unterstützung. „Somit gab es zu jedem Fahrrad auch einen Helm und ein Schloss.“ Auch Katzenaugen, Klingeln und Lichter brachte das Ehepaar an. Transportiert wurden die Räder peu à peu mit den Transportern der „Flutopferhilfe aus’m Ländle“.

„Gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd“

Die Rückmeldungen aus dem Ahrtal waren überwältigend. Ein Paar kann die Kilometer zur Arbeit fahren. Ein Siebenjähriger hat „gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd“, als er das Rad erblickte. Ebenso zwei junge Brüder. Und viele Räder wurden genutzt, um zu den Duschcontainern zu gelangen. Mit der letzten Lieferung am Wochenende ruht die Aktion nun über den Winter. Im Frühjahr wird dann geschaut, ob noch Bedarf besteht.

Spenden kann man über die PayPal Adresse helfendehaende.hoenningenahrtal@gmail.com. Aber auch Sachspenden werden benötigt – Näheres über E-Mail nathalieespunkt@gmail.com.

Helfer sind weiterhin willkommen. Wer mit anpacken möchte, kann sich telefonisch bei Thorsten Riedl melden. Seine Telefonnummer lautet 0 15 20 / 9 88 47 25.