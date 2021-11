Vorweihnachtszeit mit Corona Fast alle Weihnachtsmärkte abgesagt

Lage hat sich gravierend verschlechtert

Die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt war auch in Oberstenfeld groß, heißt es seitens der Gemeinde. „Gerne hätten wir unseren Weihnachtsmarkt in diesem Jahr durchgeführt, nachdem er bereits im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden musste.“ Es wurde ein Konzept entwickelt, mit dem der Markt unter Coronabedingungen hätte stattfinden können. Die Vorbereitungen dazu waren schon fast abgeschlossen. Allerdings: Die Coronalage hat sich gravierend verschlechtert, es gilt 2 G. „Dies beunruhigt einige der verbliebenen Standbetreibenden und führt dazu, dass Helfer nicht mehr mitarbeiten möchten“, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. „Da zudem zu befürchten ist, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Wochen noch verschlimmert, hat die Gemeindeverwaltung in Absprache mit dem Gemeinderat und im Sinne der Verantwortung gegenüber den Bürgern sowie der Vorbildfunktion des Marktes beschlossen, den Weihnachtsmarkt 2021 abzusagen.“