Veranstalter ziehen Reißleine Weihnachtsmärkte abgesagt

Marbach/Bottwartal - Wegen der aktuellen Coronalage ziehen nun viele Veranstalter die Reißleine und sagen ihre geplanten Weihnachtsmärkte ab. In der Region Marbach/Bottwartal entschied man sich in Benningen und Oberstenfeld Anfang der Woche zu diesem Schritt. In Marbach, das ist schon seit längerem klar, wird der eintägige Markt in der Fußgängerzone nicht stattfinden. Das Event vom 2. bis 6. Dezember auf dem Burgplatz stand bislang noch auf dem Plan. Bei einer Sitzung des Stadtmarketingvereins am Mittwochnachmittag wurde aber beschlossen, es abzusagen. Ein ausführlicher Bericht dazu folgt.