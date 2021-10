Weihnachtsmärkte Der Adventszauber erfordert Aufwand

Prevorst lädt ein

Eine weitere gute Nachricht: Auch der Christbaummarkt im Teilort Prevorst soll 2021 stattfinden. Das berichtet Harald Kunz, der Vorsitzende des Christbaumvereins, der den Markt mit weihnachtlichen Ständen und den Christbaumverkauf ausrichtet. Geplant ist, dass der Markt am Zweiten Advent beginnt und an den folgenden Adventswochenenden je am Samstag und Sonntag stattfindet. Es gebe verschiedene Möglichkeiten, die Vorgaben umzusetzen, so Kunz. Man stehe in Kontakt mit den zuständigen Behörden.

MAG sagt den Markt ab

Die Großbottwarer dagegen müssen in diesem Jahr noch einmal auf ihren Weihnachtsmarkt im Herzen der Altstadt verzichten. Das teilt Rosi Hein-Kindlein vom ausrichtenden Verein MAG Miteinander Attraktives Großbottwar mit. „Schweren Herzens mussten wir uns dazu entschließen, den Weihnachtsmarkt 2021 nicht durchzuführen“, erklärt sie. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“. Aber dem Verein sei es nicht möglich, die aktuellen Corona-Auflagen zu erfüllen.

Ehrenamtliche schützen

Auch in Höpfigheim müssen die Bürger ohne ihren Markt auskommen. Darüber ist Ortsvorsteher Roland Heck traurig und ein wenig wütend. „Die Auflagen sind zu schwierig zu erfüllen“, sagt er. Er möchte es seinen Ehrenamtlichen nicht zumuten, die Eingangskontrolle zu übernehmen, da es auch zu unangenehmen Situationen kommen könne, „das ist uns einfach zu riskant“. Eine Sicherheitsfirma sei dagegen zu teuer. Ach der Weihnachtsmarkt in Steinheim selbst wurde „schweren Herzens“ vom Bund der Selbstständigen abgesagt, so der Vorsitzende Martin Daunquart. Die Mitglieder seien durch ihre Geschäfte schon so belastet beziehungsweise „am Limit“, dass eine Zusatzbelastung nicht möglich sei. Schade, denn Daunquart weiß, „dass die Menschen auf Erlebnisse brennen“.

Kontrolle zu aufwendig

Ganz ähnlich geht es dem Gewerbe- und Handelsverein in Affalterbach, berichtet Ingrid Klemm. „Die Kontrollen und Verpflichtungen sind für einen kleinen Markt wie unseren zu aufwendig.“ Nicht zuletzt wolle der Verein die Verantwortung nicht übernehmen, so Klemm.

In Benningen ist derzeit noch nicht klar, ob der Weihnachtsmarkt stattfindet – doch es gibt einen Silberstreif am Horizont, so Bürgermeister Klaus Warthon: „Wir haben noch keinen offiziellen Beschluss, aber eine positive Tendenz.“