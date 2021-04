Vorbereitungen laufen Erdmannhäuser Weindorf soll stattfinden

Erdmannhausen - Matthias Rogel ist Optimist. Der Vorsitzende des Fördervereins des GSV Erdmannhausen will nach „all den negativen Nachrichten und Absagen einfach positiv in die Zukunft blicken“ – und ist deshalb schon mittendrin in den Vorbereitungen für das Erdmannhäuser Weindorf Anfang Oktober.