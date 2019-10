Erdmannhausen Stammbesucher treffen auf Neulinge

Auch das Rathaus selbst hat an diesem Samstag seine Pforten geöffnet: Wem es draußen zu kühl wird und vor allem, wer die Speisekarte genießen will, findet im Rathausfoyer, wo das Weingut Schütz mit dem humorigen Slogan „Save water, drink wine“ und der Weinbau Büchele ihre Weine anbieten gemütlich Platz. Im ersten Stock sorgt „Küchenchefin“ Gaby Stiegler für eine Auswahl an Gaumenfreuden: „Die Nachfrage beginnt beim Zwiebelkuchen, später steht der Schweinebraten dann im Mittelpunkt und zum Abschluss finden die Käsewürfel gebührenden Anklang.“ Der Förderverein mit seinen 60 Mitgliedern gibt den Gewinn aus dem Weindorf zu 100 Prozent an die Jugend des GSV weiter. Diese wiederum revanchiert sich mit der Mithilfe beim Auf- und Abbau.