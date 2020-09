VfB Stuttgart Wo die Geburtsstunde des VfB geschlagen hat

Den Geburtstag hat Vereinspräsident Claus Vogt am Mittwoch zum Anlass genommen, in einer kleinen Feierstunde an die Anfänge des heutigen Fußball-Bundesligisten zu erinnern und gleichzeitig ein Schild an jenem Haus zu enthüllen, in dem alles begann. Die Gaststätte ist aus dem eher schmucklosen Wohnhaus längst verschwunden – dafür hängt nun an seiner Fassade ein weiß-rotes Schild mit VfB-Wappen und der Aufschrift „Gründungsort“.