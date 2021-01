Machtkampf beim VfB Stuttgart Timo Hildebrand: „Tut mir in der Seele weh“

Hildebrand war 2007 mit den Schwaben Meister geworden und nennt den VfB seinen Herzensverein: „Erfolg hat man nur als Einheit! Mir geht es nicht darum, mich auf eine Seite zu stellen, aber was ist das für ein Signal an die Mitarbeiter, an eventuelle Neuverpflichtungen, Sponsoren und vor allem die Fans??“, schrieb er und meinte, in diesem Machtkampf „gibt es nur Verlierer“.