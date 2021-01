Machtkampf beim VfB Stuttgart Ist der Alleingang von Claus Vogt zulässig?

Der Präsident handelt also im Alleingang. Nur: Darf er das? Die VfB-Gremien wollen bereits juristisch prüfen lassen, welche Handhabe sie gegen Vogt haben, um die Versammlung wie geplant am 18. März durchzuführen. Anknüpfungspunkte gibt es. So heißt es in der Satzung: „Die Mitgliederversammlung muss mindestens einmal jährlich stattfinden.“ Nun handelt es sich bei der März-Versammlung bekanntlich um die nachgeholte Veranstaltung aus dem vergangenen Jahr. Eigentlich hätte die Präsidentenwahl bereits im Oktober 2020 auf dem Plan gestanden, wurde wegen Corona aber ins neue Jahr verschoben.