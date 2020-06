VfB Stuttgart nach dem Aufstieg Wie sich der VfB-Kader in der Bundesliga verändern könnte

Der VfB ist auf der Suche nach einem Torjäger

Handlungsbedarf besteht zudem im Sturm. Die Zeit von Mario Gomez (34) ist vorüber­; Sasa Kalajdzic (22) ist unerfahren­ und war lange verletzt; ob Hamadi­ Al Ghaddioui (29) Bundesligaansprüchen genügt, ist ungewiss. Einen Torjäger hatte der VfB bereits in der zweiten Liga vermisst. Ob Joel Pohjanpalo (25), zuletzt von Bayer Leverkusen an den HSV ausgeliehen, die Probleme lösen­ könnte? Kein Geheimnis ist das Interesse an Waldemar Anton (23) von Hannover 96, der sowohl die Innenverteidigung als auch das defensive Mittelfeld verstärken könnte. Das Problem: der gebürtige Usbeke steht nicht auf der langen Streichliste der Niedersachsen. Bedeutet: für unter fünf Millionen Euro dürfte er kaum zu haben sein.

Lesen Sie hier: Wie Mario Gomez von Joachim Löw, Sami Khedira und Co. gewürdigt wird

Was sich vor der Corona-Krise noch nach einem Schnäppchen angehört hätte, könnte nun zu viel sein. Große Sprünge wird der VfB auf dem Transfermarkt nicht machen können, zumal­ weiter ungewiss ist, wann wieder mit Zuschauereinnahmen zu rechnen ist. Es sei denn, der Verkauf von eigenen Spielern spült frisches Geld in die leeren Kassen. Großes Interesse auch auf dem internationalen Markt besteht vor allem an Nicolas Gonzalez (22) und Orel Mangala (22).