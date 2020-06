Torhüter des VfB Stuttgart Das sagt Gregor Kobel zu seiner Zukunft

Lesen Sie hier: Die Stimmen zum Spiel des VfB gegen den VfL Osnabrück

Zum anderen würde Kobel zwar gerne weiter in Stuttgart das Tor hüten, er will aber auch wieder in der ersten Liga spielen. Deshalb sagte er auch: „Ich will um jeden Preis aufsteigen und dafür meinen Beitrag leisten.“ Mit diesen „Highlight“ will er sein erstes Jahr in Stuttgart abschließen, „dann setzen wir uns an einen Tisch“. Um zu prüfen, ob ein weiteres machbar ist.