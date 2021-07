VfB Stuttgart in Kitzbühel Wie es für Jordan Meyer weitergehen könnte

Der Youngster in Reihen der Weiß-Roten hatte in den vergangenen Jahren mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Im November 2020 musste sich der gebürtige Stuttgarter einer Meniskusoperation unterziehen und fiel monatelang aus. Bereits ein Jahr zuvor hatte er sich in einem Juniorenspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern einen Kreuzbandriss zugezogen. Nun aber ist Jordan Meyer fit, weilt mit den Profis des Vereins mit dem Brustring im Trainingslager in Kitzbühel – und zeigte gegen Wacker eine couragierte Leistung.