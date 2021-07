VfB Stuttgart gegen den FC Liverpool Philipp Förster trifft bei Remis gegen Klopp-Elf

Zunächst trat die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo gegen Liverpool an, bei denen unter anderem Mo Salah, Sadio Mané und Naby Keita auf dem Platz standen. Doch dem VfB gelang ein Start nach Maß. Auf Vorarbeit von EM-Fahrer Sasa Kalajdzic traf Philipp Förster in der 6. Minute zum 1:0. In der 20. Minute markierte Mané den Ausgleich für die „Reds“. Dabei sollte es in dem kurzen Test auch bleiben.