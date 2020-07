VfB Stuttgart in der Bundesliga So viele Punkte holten die Aufsteiger der vergangenen Jahre

Stuttgart - Bereits vor dem 34. Spieltag hatte der VfB Stuttgart die Rückkehr in die höchste deutsche Fußball-Spielklasse quasi geschafft. So fiel die 1:3-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt 98 in der letzten Begegnung der Saison nicht ins Gewicht – auch, weil der direkte Konkurrent 1. FC Heidenheim in seinem Parallelspiel ebenfalls punktlos blieb.