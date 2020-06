Rolle beim VfB Stuttgart denkbar Mario Gomez und die Zukunftsfrage

„Aufgrund des Alters“, gab er ebenfalls beim SWR offen zu, „habe ich nicht mehr so viel beigetragen. Es fiel mir von Tag zu Tag schwerer.“ Also setzte er statt Sprintstärke und spielerischen Glanz seine ganze Erfahrung ein – vor allem außerhalb des Spielfeldes: „Ich habe versucht, in der Kabine meine Erfahrung weiterzugeben und Druck von der Mannschaft zu nehmen. Denn das Gerüst dieser Mannschaft ist ein unerfahrenes.“ Am Ende reichte die Mischung zum Aufstieg, Gomez’ sieht seinen Auftrag damit als erfüllt an – und beendet zufrieden seine sportliche Karriere. Mit dem VfB aber könnte es ein Wiedersehen geben.

VfB ist „erster Ansprechpartner“

„Wenn du als Spieler den Traum hast, bei diesem Verein aufzuhören, dann ist es doch klar, dass dieser Verein auch der erste Ansprechpartner ist“, sagte er am Sonntag und nahm damit Bezug auf eine mögliche Tätigkeit in der Zukunft. Auch Thomas Hitzlsperger, der Chef der VfB AG, wäre nicht abgeneigt: „Es würde mich freuen, wenn jemand mit seiner Erfahrung und seiner Ausstrahlung dem VfB wieder hilft.“ Die passende Rolle, meine Gomez, müsse aber erst noch definiert werden. Er kenne sie ja selbst noch nicht.

In den Wochen und Monaten nach dem Ende dieser Zweitligasaison will der Angreifer nicht nur abschalten, sondern auch über die Zukunft nachdenken. „Ich werde erfahren: Was vermisse ich wirklich? Wo sehe ich mich? Welche Rolle kann ich mir vorstellen?“, sagte Gomez – der aber auf eines Wert legt: Eile ist erst einmal nicht geboten: „Die Jungs können mich jederzeit anrufen, wenn sie eine Frage haben. Aber nicht in den nächsten vier Monaten. Die gehören mir und meiner Familie.“