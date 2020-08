VfB Stuttgart in der Bundesliga So sehen die neuen Trikots aus

Am Sonntag nun wurde das Geheimnis um das Trikot für die Saison 2020/21 gelüftet. Ein klassisches weißes Heimtrikot sowie ein schwarzes/rotes für Auftritte in der Fremde. Das Heimtrikot orientiert sich nach Angaben des VfB am Dress der Saison 1987/1988 und bringt dessen Struktur zurück auf den Stoff. Der rote Brustring ist dabei schmaler und etwas höher platziert. Auch beim Auswärtstrikot ließen sich die Macher von einem Trikot aus den vergangenen Jahrzehnten inspirieren. Das schwarze Jersey aus der Saison 1997/1998 diente für die Gestaltung als Vorlage. Darüber hinaus ziert der Stuttgarter Stadtplan das Trikot. Beide Trikots verweisen mit dem Ortsschild sowie den Koordinaten im Nacken auf die Heimat Bad Cannstatt. Die VfB-Torhüter werden in der kommenden Saison in Gelb oder Lila auflaufen.