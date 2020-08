VfB Stuttgart Erste Blicke aufs neue Trikot entfachen Vorfreude bei den Fans

Stuttgart - Der VfB Stuttgart gewährt seinen Fans erste Blicke auf das neue Trikot der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Auf Facebook und Twitter verbreitete der Verein aus Bad Cannstatt ein kurzes Video, in dem einzelne Elemente des neuen Spieldresses zu sehen sind. Am Sonntag um 18 Uhr wird das Sportdress vorgestellt, deutet der VfB in den sozialen Netzwerken an.