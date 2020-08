VfB Stuttgart II in der Regionalliga Was Frank Fahrenhorst zur Personalie Holger Badstuber sagt

Stuttgart - Es war ein Paukenschlag am Dienstagvormittag: Holger Badstuber wird nicht mit den Profis des VfB Stuttgart ins Trainingslager nach Kitzbühel reisen. Der frühere Nationalspieler soll künftig vielmehr beim VfB II trainieren, der in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Südwest antreten wird.