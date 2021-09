VfB Stuttgart II beim FK Pirmasens VfB-Youngsters jubeln über dritten Sieg in Folge

Pirmasens - Unbeeindruckt vom Hitzlsperger-Beben hat der VfB Stuttgart II in der Regionalliga Südwest am Mittwochabend seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und den dritten Sieg in Folge gefeiert. Beim Tabellennachbarn FK Pirmasens siegte das Team von Trainer Frank Fahrenhorst nach einer 3:0-Führung am Ende knapp aber „mehr als verdient“ mit 3:2 (1:0). „Gerne hätten wir heute die null gehalten – doch ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Sie hat 75 Minuten gegen einen starken Gegner einen super Fußball gespielt“, so Fahrenhorst weiter.