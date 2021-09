Vorstandschef des VfB Stuttgart So begründet Thomas Hitzlsperger seine Abschieds-Ankündigung

Was kommt nach dem Abschied?

In einer der Mittelung folgenden Medienrunde ergänzte der frühere Mittelfeldspieler, nach sechs Jahren als Funktionär beim VfB sei es Zeit, „einen Schlussstrich zu ziehen“. Er habe viel gelernt, viel erlebt, „ich habe mich entwickelt, der VfB hat sich entwickelt“. Mangelnde Kontinuität sieht er in seinem angekündigten Schritt nicht, er sei ja sechs Jahre beim VfB gewesen, zudem sei der Verein nun so aufgestellt, dass er nicht von Einzelnen abhängig sei: „Ich habe nicht das Gefühl, dass hier alles zusammenbricht, wenn ich hier weggehe.“