VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Als Mario Gomez den späteren Meister abschoss

Stuttgart - Mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg stehen sich an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Liveticker) zwei Überraschungsteams der laufenden Bundesliga-Spielzeit gegenüber. Während der Club aus Cannstatt als Aufsteiger in dieser Saison mit dem Abstiegskampf in der höchsten deutschen Spielklasse nichts zu tun hat, kämpfen die Niedersachsen um die Teilnahme an der nächsten Champions-League-Saison.