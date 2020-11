VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt Als Walter Kelsch den Grundstein für einen Kantersieg legte

Ein französischer Sturkopf auf Linksaußen

In unserer Serie „Legendenspiele des VfB“ blicken wir diesmal zurück auf den 13. März 1982, jenen Samstag, an dem die Stuttgarter mit dem 5:2-Erfolg ihren bis dato höchsten Heimsieg über die Hessen einfuhren. Auch damals war einiges los. So galt der Franzose Didier Six als einziger Ausländer im Team auf Linksaußen als eine gesunde Mischung aus Sturkopf und Genie. „Er hat einen Dickkopf. Aber einen, der denkt. Das ist die richtige Mischung“, sagte der ehemalige VfB-Trainer Albert Sing auf der Tribüne über Six.