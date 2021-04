VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund Als der VfB Stuttgart in der Schlussphase drei Mal traf

Vor der Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) geht der Blick aber zurück auf den 20. Spieltag der Saison 2009/2010. An diesem 31. Januar 2010 trafen beide Vereine am Sonntagnachmittag aufeinander. Der BVB hatte die vergangenen sechs Spiele alle gewonnen und stand auf dem vierten Tabellenplatz. Unter Trainer Christian Gross waren auch die Stuttgarter in die Erfolgsspur zurückgekehrt und gingen mit drei Siegen in Serie in die Partie.