VfB Stuttgart Der erste Transfer nimmt Formen an

Waldemar Anton, als Sohn russlanddeutscher Eltern in Usbekistan zur Welt gekommen und mit zwei Jahren nach Hannover übergesiedelt, feierte im Februar 2016 als 19-Jähriger sein Bundesligadebüt – beim 2:1-Sieg seines Clubs beim VfB. 2018 wurde er zu Niedersachses Fußballer des Jahres gewählt – und bei dieser Gelegenheit von Weltmeister Per Mertesacker in den höchsten Tönen gelobt: „Mit Deiner Qualität, Willensstärke und Kraft kannst auch du es schaffen, Nationalspieler zu werden.“ Elf Partien hat Anton für die deutsche U 21 bestritten und wurde 2017 Europameister, kam in der Endrunde in Polen aber nicht zum Einsatz.