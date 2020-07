Trainer des VfB Stuttgart Was Pellegrino Matarazzo in der Bundesliga erwartet

Allzu oft fühlten sich die Stuttgarter in der abgelaufenen Saison, als müssten sie durch ein Nadelöhr kombinieren, und noch eins, und noch eins. Doch für dieses enge Spiel fehlte dem VfB häufig die Präzision. Jetzt soll es noch mehr um Tempo gehen und vor Augen haben die Verantwortlichen gerne eine Begegnung aus dem Februar. DFB-Pokal in Leverkusen. Der VfB verlor zwar, aber es gab schon ein paar schöne, schnelle Angriffe der Gäste gegen den Erstligisten zu bewundern.

Ob sich daraus jedoch eine spielstrategische Blaupause für die kommende Spielzeit ableiten lässt, ist eine ganz andere Frage. Schon häufiger erlagen die Stuttgarter dem Irrglauben, ihre Mannschaft werde sich leichter tun, wenn sie selbst nicht mehr das Spiel machen müsse. Aber leicht ist in der Bundesliga verdammt schwer, weil davon auszugehen ist, dass die meisten Abwehrspieler nicht so hölzern und langsam daherkommen wie der Nürnberger Georg Margreitter oder Sandhausens Gerrit Nauber.

Auch der Trainer lernt dazu

„Wir haben Spieler mit Speed in unseren Reihen und können große Räume vor uns gut überbrücken“, sagt Matarazzo. Auch spielerisch, meint der Trainer. Nicht allein durch Konter. Doch die Verteidiger sind ab jetzt wieder schneller, taktisch und technisch besser. Der umworbene Angreifer Nicolas Gonzalez weiß das aus seinem ersten Jahr in Stuttgart, und Silas Wamangituka wird es zu spüren bekommen.

Wie andere junge Spieler werden die wilden Kerle des VfB einen Lernprozess durchlaufen müssen – und Matarazzo wird versuchen, die Energie in die richtigen Bahnen zu lenken. Zumal er seine Entwicklung in den vergangenen Monaten nicht von der Mannschaft loslösen will. Für ihn bilden Team und Trainer eine Einheit. In diesem Fall eine Lerneinheit. Spiel für Spiel hat der Italoamerikaner seit Januar mehr und mehr über die Eigenheiten seiner Mannschaft gelernt.

Und gerade noch rechtzeitig gelang ihm der Kniff, der zum Aufstieg führte. „Gegen den SV Sandhausen und den 1. FC Nürnberg haben wir etwas anders und auch einen Tick mutiger gespielt als in manchen Begegnungen davor, und wir hatten uns nach den schweren Wochen auch vorgenommen, die Spiele trotz des großen Drucks mit der notwendigen Lockerheit anzugehen“, sagt der Coach rückblickend. Vorausschauend will er sich diesen neuen Mut bewahren: Der VfB wird in der Vorbereitung großen Wert auf die Defensive legen, verstecken will er sich auf dem Platz jedoch nicht. Dafür ist Matarazzos Glaube an das Team zu stark.