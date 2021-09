VfB Stuttgart Chris Führich wieder teilweise im Teamtraining

Stuttgart - Der lange verletzte Chris Führich hat beim VfB Stuttgart am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert, nachdem er bereits in der Vorwoche erste individuelle Einheiten mit Athletiktrainer Martin Franz auf dem Platz absolviert hatte. Bei der Einheit, in der die Spieler des Fußball-Bundesligisten an verschiedenen Stationen ihre Übungen machten, gab es allerdings keine Zweikämpfe oder ähnlichen Körperkontakt zu den Kollegen.