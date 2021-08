VfB Stuttgart So geht es den vielen Verletzten

Stuttgart - Die Saison hat noch gar nicht begonnen, da plagen den VfB Stuttgart bereits massive Personalprobleme. Vor dem DFB-Pokalspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Regionalligisten BFC Dynamo listet Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz am Donnerstag eine ganze Reihe von Spielern auf, die in der Hauptstadt nicht mitwirken können und teilweise auch noch viel länger ausfallen werden.