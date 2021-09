VfB Stuttgart So freut sich Chris Führich über seine Rückkehr

In der lädierten Schulter befinden sich nun Schrauben und eine Platte, das ist gewöhnungsbedürftig. „Ich war bisher noch nie verletzt, deshalb war das eine schwierige Situation für mich“, sagte der Offensivspieler, „es ist manchmal schon ein komisches Gefühl, weil man spürt: In der Schulter ist was.“ In den weiteren Trainingseinheiten wird Chris Führich darauf achten, wie das Empfinden in der betroffenen Körperpartie ist, wie seine Schulter auf die neuen Belastungen reagiert.